مرحله نیمه نهایی بیست و چهارمین دوره فوتبال جام جهانی جوانان کمتر از ۲۰ سال - ۲۰۲۵، امروز در شیلی به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از فیفا، در این رقابتها ۲۴ تیم حضور یافتند که در ۶ گروه ۴ تیمی به رقابت پرداختند و از هر گروه دو تیم اول و دوم به همراه ۴ تیم سوم برتر به دور یک هشتم نهایی صعود کردند. مسابقات در شهرهای سانتیاگو، والپاریزو، تانکا و رانکاگوآ برگزار شد.
نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
نیمه نهایی:
(در ضربات پنالتی ۵ – ۴ به سود مغرب) مغرب ۱ – ۱ فرانسه
کلمبیا ۰ - ۱ آرژانتین
برنامه رده بندی - شنبه ۲۶ مهر:
کلمبیا – فرانسه
فینال – یک شنبه ۲۷ مهر:
مغرب – آرژانتین
در جدول گلزنان رقابتها نایسر ویارئال از کلمبیا، لوکا میشال از فرانسه و بنجامین کرماسکی از آمریکا با ۵ گل صدرنشین مشترک هستند و آلخو سارکو از آرژانتین و با ۴ گل چهارم است.
در دوره قبل در سال ۲۰۲۳ تیم اروگوئه با شکست ایتالیا قهرمان شد و تیم کره جنوبی به مقام سوم رسید.
در جام جهانی فوتبال جوانان که هر دو سال یکبار برگزار میشود، تیم آرژانتین با ۶ قهرمانی و یک نایب قهرمانی رکورد دار است و تیمهای برزیل با ۵ قهرمانی و ۴ نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده دوم و پرتغال با ۲ قهرمانی و یک نایب قهرمانی و سومی در رده سوم قرار دارند. تیمهای صربستان ۲ بار و اروگوئه، اوکراین، غنا، اسپانیا، شوروی، آلمان غربی، فرانسه و انگلیس هر کدام یک بار قهرمان شدهاند.
تیم جوانان ایران ۳ بار در سالهای ۱۹۷۷، ۲۰۰۱ و ۲۰۱۷ به جام جهانی جوانان راه یافته است که در هر ۳ دوره در دور گروهی حذف شد. حاصل کار ایران در جام جهانی جوانان ۲ برد، یک تساوی و ۶ شکست، ۸ گل زده و ۱۹ گل خورده بوده است.