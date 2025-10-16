به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از فیفا، در این رقابت‌ها ۲۴ تیم حضور یافتند که در ۶ گروه ۴ تیمی به رقابت پرداختند و از هر گروه دو تیم اول و دوم به همراه ۴ تیم سوم برتر به دور یک هشتم نهایی صعود کردند. مسابقات در شهر‌های سانتیاگو، والپاریزو، تانکا و رانکاگوآ برگزار شد.

نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

نیمه نهایی:

(در ضربات پنالتی ۵ – ۴ به سود مغرب) مغرب ۱ – ۱ فرانسه

کلمبیا ۰ - ۱ آرژانتین

برنامه رده بندی - شنبه ۲۶ مهر:

کلمبیا – فرانسه

فینال – یک شنبه ۲۷ مهر:

مغرب – آرژانتین

در جدول گلزنان رقابت‌ها نایسر ویارئال از کلمبیا، لوکا میشال از فرانسه و بنجامین کرماسکی از آمریکا با ۵ گل صدرنشین مشترک هستند و آلخو سارکو از آرژانتین و با ۴ گل چهارم است.



در دوره قبل در سال ۲۰۲۳ تیم اروگوئه با شکست ایتالیا قهرمان شد و تیم کره جنوبی به مقام سوم رسید.



در جام جهانی فوتبال جوانان که هر دو سال یکبار برگزار می‌شود، تیم آرژانتین با ۶ قهرمانی و یک نایب قهرمانی رکورد دار است و تیم‌های برزیل با ۵ قهرمانی و ۴ نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده دوم و پرتغال با ۲ قهرمانی و یک نایب قهرمانی و سومی در رده سوم قرار دارند. تیم‌های صربستان ۲ بار و اروگوئه، اوکراین، غنا، اسپانیا، شوروی، آلمان غربی، فرانسه و انگلیس هر کدام یک بار قهرمان شده‌اند.



تیم جوانان ایران ۳ بار در سال‌های ۱۹۷۷، ۲۰۰۱ و ۲۰۱۷ به جام جهانی جوانان راه یافته است که در هر ۳ دوره در دور گروهی حذف شد. حاصل کار ایران در جام جهانی جوانان ۲ برد، یک تساوی و ۶ شکست، ۸ گل زده و ۱۹ گل خورده بوده است.