پخش زنده
امروز: -
عملکرد خیران مدرسهساز استان اصفهان الگویی از مسئولیت اجتماعی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استانداری اصفهان در بیست و هفتمین جشنواره خیران مدرسهساز استان اصفهان در سالن اجلاس اصفهان گفت: مدرسه، نقطه آغاز عدالت است، جایی که فرزند روستایی و شهری، برخوردار و کمبرخوردار، در کنار هم مینشینند تا با دانایی، فاصلهها را از میان بردارند.
مهدی جمالی نژاد با بیان اینکه عدالت آموزشی، پایه هر تحول اجتماعی و فرهنگی است، ادامه داد: همراهی دولت و خیران در حوزه تحقق عدالت آموزشی به مانند «نهضتی ملی» است.
وی اصفهان را پیشتاز در اقتصاد و مدرسهسازی دانست و افزود: توزیع متوازن منابع کشور میان استانها شرط لازم برای تحقق عدالت است و زمانی که منابع کشور به شکل متوازن میان استانها توزیع شود، عدالت نه یک شعار، بلکه یک واقعیت زیبا در کلاسهای درس است.
جمالینژاد در بخشی دیگری از سخنان خود، خیران مدرسهساز را «ستونهای خاموش، اما استوار عدالت در کشور» خواند که با ایمان خود، شکافها را پر کرده و بیش از نیمی از طرحهای آموزشی اصفهان را به اجرا درآوردند.