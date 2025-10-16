پخش زنده
امروز: -
چادرملوی اردکان فردا در سیرجان به مصاف گل گهر میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، هفته هفتم لیگ برتر فوتبال کشور از فردا آغاز میشود و تیم چادرملوی اردکان در اولین دیدار این هفته مقابل گل گهر سیرجان صف آرایی میکند.
سوت آغاز این دیدار از ساعت ۱۶:۴۵ در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان به صدا درمی آید.
اردکانیها که همراه با پرسپولیس تهران به عنوان تیمهای بدون باخت لیگ محسوب میشوند، برای تداوم این روند به سیرجان سفر کردهاند.
چادرملو هم اکنون با هشت امتیاز در جایگاه ششم جدول قرار دارد و گل گهر سیرجان هم ۹ امتیازی و دوم جدول است.