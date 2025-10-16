مسائل و مشکلات پیله‌وران شهرستان ماکو در حوزه کارت‌های پیله‌وری، نحوه صدور و تمدید مجوزها، محدودیت‌های گمرکی، نحوه ترخیص کالا و سایر موانع اجرایی فعالیت‌های مرزی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به‌منظور شناسایی چالش‌ها و موانع موجود در مسیر فعالیت‌های تجاری پیله‌وران، جلسه‌ای با حضور فرماندار شهرستان ماکو و رئیس اداره صمت ماکو و فعالین تجاری در محل فرمانداری برگزار شد.

در این نشست که با هدف احصا و بررسی دقیق مسائل و مشکلات پیله‌وران شهرستان ماکو تشکیل شد، موضوعات مرتبط با کارت‌های پیله‌وری، نحوه صدور و تمدید مجوزها، محدودیت‌های گمرکی، نحوه ترخیص کالا و سایر موانع اجرایی فعالیت‌های مرزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فرماندار شهرستان ماکو در این جلسه با اشاره به سیاست‌های دولت در حمایت از فعالیت‌های مرزی اظهار داشت: پیله‌وران بخش مهمی از بدنه اقتصادی مناطق مرزی را تشکیل می‌دهند و نقش مؤثری در پویایی معیشت مردم و رونق تجارت محلی دارند و وظیفه ما شناسایی و رفع موانع فعالیت این قشر پرتلاش در چارچوب قانون و با نگاه توسعه‌محور است.

شهلا تاج‌فر افزود: شناسایی علمی و دقیق مشکلات، نخستین گام در مسیر تصمیم‌سازی مؤثر است و با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، موارد احصا‌شده در سطح شهرستان جمع‌بندی و جهت تصمیم‌گیری نهایی به مراجع استانی و ملی منعکس خواهد شد.

در این جلسه نمایندگان پیله‌وران نیز دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را در خصوص مشکلات اجرایی و اداری مطرح کردند.