به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: هوای مشهد با روند صعودی حجم آلاینده‌ گرد و غبار در شرایط «بسیار ناسالم» برای تنفس همه افراد قرار دارد.

سعید محمودی افزود: اگرچه میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۲۱۶ نشانگر وضعیت «اضطرار» است اما شاخص هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته با عدد ۱۹۳ گویای آلودگی هوا در شرایط «بسیار ناسالم» است.

وی اضافه کرد: کیفیت هوای هشت منطقه مشهد در شرایط «اضطرار» و آلوده برای تمامی افراد است و شاخص کیفیت هوا در ۱۵ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوا در شرایط «بسیار ناسالم» و آلوده برای تمام افراد است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به صدور هشدار خودمراقبتی برای شهروندان مشهد، تاکید کرد: مردم باید توصیه‌های خودمراقبتی را جدی بگیرند و بیماران قلبی- تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

اما قرار گرفتن این شاخص بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌ شود.

قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی و معمولی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌ کنند.