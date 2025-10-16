هشتمین مجمع بین‌المللی هفته انرژی روسیه با حضور وزیران نفت و انرژی، مقامات سیاسی و هیات‌هایی از یکصد کشور جهان، از جمله جمهوری اسلامی ایران، امسال در حالی گشایش یافت که تقاضای جهانی برق افزایش یافته و کشور‌های همسو، بویژه اعضای اوپک‌پلاس، بدنبال راهکار‌هایی برای همگرایی هرچه بیشتر در حوزه انرژی هستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ مجمع بین‌المللی هفته انرژی روسیه، بستری مهم برای اعلام سیاست‌ها و برنامه‌ریزی در حوزه انرژی به شمار می‌رود و با وجود تلاش آمریکا و کشور‌های غربی برای تحت فشار قراردادن روسیه، امسال وزرای نفت و انرژی، مقامات ارشد سیاسی و هیأت‌هایی از ۱۰۰ کشور، از جمله جمهوری اسلامی ایران در آن شرکت کرده‌اند.

رویداد‌های هشتمین مجمع بین‌المللی هفته انرژی روسیه از روز چهارشنبه با حضور هیات ایران، از جمله «امید شاکری» معاون پژوهش و فناوری وزیر نفت، «مصطفی رجبی مشهدی» معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت توانیر و نیز «محمدنظیفی» مدیرعامل بورس انرژی ایران آغاز شده و مذاکرات و رایزنی‌های هیات کشورمان با روسیه و کشور‌های شرکت کننده آغاز شده است.

در روز نخست این رویداد، بورس‌های انرژی ایران و سن‌پترزبورگ روسیه تفاهم‌نامه امضا کردند تا گامی مهم در راستای اتحاد بورس‌های انرژی دو کشور برداشته شود.

بورس انرژی ایران و بورس بین‌المللی سن‌پترزبورگ، با هدف ایجاد فرایند‌های لازم برای راه‌اندازی معاملات مشترک تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند، رویدادی که طرفین پیش‌بینی می‌کنند به اتحاد بورس‌های انرژی منطقه منجر شود.

این تفاهم‌نامه را روز چهارشنبه «محمد نظیفی» مدیرعامل بورس انرژی ایران و «ایگور آرتِمیِف» مدیرعامل بورس بین‌المللی سن‌پترزبورگ در حاشیه این رویداد امضا کردند.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، دو طرف متعهد شدند که فرآیند‌های لازم برای ایجاد معاملات مشترک در حوزه انرژی را شتاب دهند.

بورس انرژی ایران و بورس بین‌المللی سن‌پترزبورگ در چارچوب این تفاهم‌نامه همچنین ثبت و پذیرش متقابل مشارکت‌کنندگان بازار‌های دو بورس، اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی مشترک و تبادل تجربیات فنی و اجرایی را با هدف توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در بازار انرژی دنبال خواهند کرد.

نظیفی مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت: امضای این تفاهم‌نامه گام نخست در مسیر اتحاد بورس‌های انرژی منطقه است و می‌تواند به نقش‌آفرینی مؤثر و تعیین‌کننده در بازار جهانی انرژی منجر شود.

ایگور آرتِمیِف مدیرعامل بورس بین‌المللی سن‌پترزبورگ نیز گفت: کالا‌هایی که ما می‌فروشیم تا حدی مشابه است اما می‌دانم که همکاران ایرانی ما دارای تکنولوژی‌ها و روش‌های خاصی هستند و ما مایل هستیم از تجربه آنها استفاده کنیم.

رویداد‌های هفته انرژی روسیه در حالی ادامه خواهد یافت که بررسی برنامه‌های همکاری‌های آتی تهران و مسکو در حوزه نفت و گاز از جمله انتقال گاز روسیه به ایران از موضوعات مورد توجه در همکاری‌های دوجانبه است.

از آنجا که وزارت نفت، ریاست طرف ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه را برعهده دارد، تبادل نظر درباره برگزاری نوزدهمین نشست این کمیسیون به میزبانی تهران از دستورکار‌های سفر این هیأت در مسکو است.

در همین حال، صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزه برق، همکاری‌های فناورانه و فروش برخی از تجهیزات برقی به روسیه، از جمله زمینه‌های مساعد همکاری دو کشور در زمینه برق محسوب می‌شود.

در نخستین نشست مجمع عمومی این اجلاس نیز که با موضوع «بازار‌های جهانی انرژی، دگرگونی روابط و توازن منافع» برگزار شد، معاون نخست‌وزیران روسیه، بلاروس و ویتنام، وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان، وزیر انرژی عربستان سعودی، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، دبیرکل سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک)، دبیرکل مجمع کشور‌های صادرکننده گاز و مدیرکل نفت سیرالئون حضور داشتند.

رویداد‌های هفته انرژی روسیه تا ۲۵ مهرماه ادامه خواهد داشت و در مجموع حدود ۶۰ رویداد تجاری با موضوعاتی مانند همکاری‌های بین‌المللی، توسعه پایدار و فناوری به عنوان محرک اصلی صنعت انرژی و استراتژی‌های توسعه بخش سوخت و انرژی در سه روز برپایی این مجمع برگزار خواهد شد.