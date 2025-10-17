۷۰ هزار هکتار از زمین‌های استان زنجان با اجرای طرح رفع تداخلات اراضی به مردم بازگشت خورد و برای آن سند صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، گفت: ۲.۲ میلیون هکتار کل اراضی استان زنجان است که مشمول قانون رفع تداخلات اراضی شد که در نتیجه اجرای این قانون ظرف پنج سال، از این سطح یک میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار سند دولت تثبیت و حدود ۹۵۰ هزار هکتار سند برای مردم و کشاورزان صادر شده است.

کرامتی ادامه داد: این میزان اراضی که به مردم بازگشته است در راستای توسعه تولیدات کشاورزی استفاده می‌شود.

وی، میزان تولیدات کشاورزی استان زنجان را ۲.۲ میلیون تن عنوان و اظهار کرد: ارزش این میزان تولیدات کشاورزی حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان است.

وی گفت: حدود ۱۰۶ هزار خانوار بهره بردار در این استان مشغول فعالیت کشاورزی هستند.

کرامتی افزود: کل اراضی کشاورزی این استان ۸۵۰ هزار هکتار است که از این سطح ۱۷۰ هزار هکتار اراضی آبی و مابقی اراضی دیم است.

وی، سطح باغات باغی استان زنجان را حدود ۶۴ هزار هکتار عنوان و تصریح کرد: این استان با تولید متوسط ۷۰ هزار تن زیتون، رتبه نخست کشور را دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان درباره تولیدات دام و طیور نیز گفت: این استان دارای یک میلیون و ۵۰ هزار راس دام سنگین و ۱۵۰ هزار راس دام سبک است.

وی با بیان این که این استان قطب اصلاح نژاد دام سبک کشور است، افزود: با کار‌های اصلاح ژنتیکی، چندقلوزایی هم در دام سبک داریم.

کرامتی یادآورشد: ۴۰۰ هزار راس دام‌های سبک این استان، دارای ژن چند قلوزایی هستند.

وی درباره تولید گوشت مرغ نیز گفت: تولید گوشت مرغ در استان زنجان سالانه بیش از ۷۰ هزار تن است و ما جزو استان‌های معین برای استان تهران هستیم.