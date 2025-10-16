جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با اشاره به تجلی قابلیت‌های انقلاب اسلامی، تأکید کرد که همه مردم دنیا به این موضوع واقفند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سردار فدوی در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه خراسان شمالی در بجنورد گفت: استکبار جهانی از همان روز‌های ابتدایی پیروزی انقلاب، توطئه‌های مختلفی را آغاز کرد؛ از حملات نظامی رژیم بعث گرفته تا توطئه‌های بعدی، همواره آنها حمله کننده بوده‌اند و ما همواره جانانه دفاع کرده‌ایم.

سردار فدوی افزود: ما به تکلیف خود عمل می‌کنیم و به برکت انجام این تکلیف، وعده‌های الهی تحقق یافته و خواهد یافت.

وی با اشاره به سال‌های پس از پیروزی انقلاب گفت: «در تمام این سال‌ها، هر زمان که تکالیف خود را تا پای جان انجام داده‌ایم، موفق بوده‌ایم و در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر نیز اینگونه بود؛ شیطان بزرگ آمریکا همواره حامی متجاوزان بوده و در این جنگ، علاوه بر رژیم صهیونیستی و آمریکا، برخی کشور‌های اروپایی نیز از متجاوزان حمایت کردند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: پاسداران ما با شجاعت پای کار بودند و حدود ۶۰ درصد شهدای این جنگ از پاسداران بودند.

وی گفت: در این جنگ، همچنین برخی تجهیزات و روش‌ها برای اولین بار استفاده شد و دشمنان برای آتش‌بس التماس کردند. ما امروز مقتدرتر و سرافرازتر از گذشته هستیم.

سردار فدوی افزود: خداوند در جنگ همراه ما بود. در عرصه‌های دیگر مانند جنگ اقتصادی و فرهنگی نیز باید به تکالیف عمل کنیم تا موفق شویم.

وی افزود: در حال حاضر مسائل اقتصادی یکی از اولویت‌های اصلی زندگی مردم است و خداوند در قرآن دستور داده به ربا نزدیک نشوید؛ ما باید به این دستور عمل کنیم تا خداوند به ما کمک کند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با قدردانی از نسل اولی‌های سپاه گفت: در سپاه پاسداران، نسل اولی‌ها به تدریج جای خود را به پیشکسوتان و جوانان داده‌اند و همه باید در مسئولیت‌ها و ماموریت‌ها کوشا باشند و با خدمت صادقانه به مردم، وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند.

سردار فدوی به اهمیت آمادگی برای مقابله با توطئه‌های دشمنان اشاره کرد و گفت: پاسداران هوافضای سپاه با فداکاری، بیش از دو شهید برای ساخت هر موشک تقدیم کردند و این امر اهمیت کار برای خدا و انجام وظایف را نشان می‌دهد و مأموریت‌های پاسداران هوافضا به بهترین شکل ممکن انجام شد.

در این مراسم، با قدردانی از سردار اسماعیل فرجی، سردار حسین اکبری به عنوان فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه معرفی و سردار فرجی به عنوان معاون عملیات سازمان بسیج منصوب شد.