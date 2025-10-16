به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی شهرستان اراک از دستگیری عامل تیراندازی شب گذشته در یکی از خیابان‌های این شهر و کشف یک قبضه سلاح کمری از او خبر داد.

سرهنگ علی عزیزیان گفت: شب گذشته در پی تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک نزاع دسته‌جمعی همراه با تیراندازی در یکی از خیابان‌های اراک، بلافاصله تیم‌های عملیاتی پلیس به محل اعزام شدند.

او افزود: با حضور سریع مأموران در صحنه، مشخص شد مردی ۵۵ ساله در جریان این درگیری از ناحیه دست هدف گلوله قرار گرفته و مجروح شده است، در حالی که عامل تیراندازی از محل متواری شده بود.

فرمانده انتظامی اراک ابراز داشت: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی صورت‌گرفته توسط مأموران کلانتری ۱۲ رضوی، مخفیگاه متهم که از اراذل و اوباش سابقه‌دار می‌باشد، در کمتر از ۱۲ ساعت شناسایی و وی در یک عملیات منسجم پلیسی دستگیر شد. در بازرسی از محل اختفای وی، یک قبضه سلاح کمری نیز کشف و ضبط شد.

سرهنگ عزیزیان در پایان با اشاره به انگیزه شخصی متهم از ارتکاب این اقدام مجرمانه، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک یا اقدامات تهدیدآمیز، مراتب را سریعاً از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن با عوامل ناامنی برخورد قانونی انجام شود.