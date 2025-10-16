پخش زنده
نماینده ولیفقیه در استان با اشاره به کارکرد عبادی و سیاسی نماز جمعه گفت: ائمه جمعه استان باید فرمانده قرارگاه فرهنگی شهرستان و زبان گویای مردم در عرصههای مختلف باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجتالاسلام والمسلمین الهنور کریمیتبار، در آیین تکریم و معارفه ائمه جمعه جدید و سابق شهرستان دهلران، منصب امامت جمعه را جایگاهی کلیدی، مؤثر و دارای ابعاد سیاسی، فرهنگی، علمی و اجتماعی دانست و تصریح کرد: این جایگاه باید در خدمت هدایت، بصیرتافزایی و ارتقای معنویت جامعه باشد.
وی به تأثیر معنویت و دینباوری در تحولات اخیر ایران و جهان اشاره کرد و افزود: نقش روشنگری ائمه جمعه در حوادث مهم بینالمللی از جمله فلسطین، نمونهای از رسالت تبیینی ائمه جمعه در مسائل داخلی و خارجی است.
نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، نیز در این آیین گفت: ائمه جمعه باید در زمینه گسترش حاکمیت ارزشهای دینی، تقویت ایمان عمومی و جریان بصیرتافزایی تلاش کنند.
حجتالاسلام والمسلمین وعد مرادبیگی اضافه کرد: مهمترین وظیفه امام جمعه، هدایت مذهبی، افزایش بصیرت اجتماعی، و تحقق وحدت و انسجام مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است.
وی افزود: ارتباط میان امام جمعه و مردم پیوندی ناگسستنی است و حضور گسترده مردم در نماز جمعه پیام آور وحدت، آگاهی و پویایی جامعه اسلامی است.
فرماندار دهلران هم در این مراسم با تقدیر از تلاشهای امام جمعه سابق و جدید شهرستان، گفت: مسئولان باید قدردان مردم باشند و این قدردانی را در عمل و خدمت صادقانه نشان دهند.
مراد یگانه افزود: نماز جمعه سنگر دفاع از حقوق مردم و ارزشهای والای انسانی از جمله مردمداری، شجاعت و اخلاقمداری است.
وی تأکید کرد: امام جمعه باید با ایجاد وحدت به جذب سلایق گوناگون بپردازد و نقشی مؤثری در تقویت همدلی عمومی داشتهباشد.
در پایان این آیین، از خدمات حجتالاسلام «سید محسن موسوی»، امام جمعه سابق دهلران، قدردانی و حجتالاسلام والمسلمین «امین عظیمیفر» به عنوان امام جمعه جدید این شهرستان معرفی شد.
همچنین؛ دیدار با خانواده طلبه شهید، علی مؤمنی و جانباز ۷۰ درصد شهید، نظر همتی از برنامههای جنبی این مراسم بود.