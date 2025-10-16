پخش زنده
طی فردا تا روز دوشنبه احتمال خیزش گردوخاکهای محلی و موقتی در برخی مناطق خوزستان وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت : براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، تا اواسط هفته آینده جو نسبتاً پایدار در اغلب مناطق استان حاکم است.
محمد سبزه زاری افزود : در این ایام پدیده غالب غبار صبحگاهی در شهرهای پرجمعیت استان خواهد بود. همچنین طی فردا تا روز دوشنبه (بویژه بعد از ظهر شنبه)، سرعت وزش باد در بخشهای شمالِ غربی، غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان در حد متوسط و همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود؛ لذا احتمال خیزش گردوخاکهای محلی و موقتی طی ساعاتی از بعد از ظهرها در این مناطق دور از انتظار نیست.
شمال خلیج فارس نیز طی روز شنبه مواج خواهد بود. تا روز یکشنبه تغییر محسوسی در دما مورد انتظار نیست.
در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۳۹.۴ درجه و ایذه با دمای ۱۱.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند. در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۸.۶ درجه و کمینه دمای ۱۹.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.