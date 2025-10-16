مدیر جهادکشاورزی شهرستان اشکذر: برداشت انار در بخش خضرآباد از اوایل مهر آغاز شده و به مدت دو ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نعمت الله جعفری گفت: پیش بینی می‌شود کشاورزان روستا‌های مختلف بخش خضرآباد امسال بیش از ۷۶۰ تن انار از باغات خود برداشت کنند.

وی افزود: ۴۵ هکتار از باغات خضر آباد زیر کشت انار است که از هر هکتار ۱۷ تن و در مجموع افزون بر ۷۶۵ تن انار برداشت می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر، انار اتابکی، میخوش، شیرین شهوار و ملس را از انواع ارقام انار در بخش خضرآباد برشمرد و افزود:کار برداشت انار در بخش خضرآباد از اوایل مهر شروع و به مدت دو ماه ادامه دارد.

جعفری ادامه داد: اتابک، بامکان، پناهکوه و اشکوه بیشترین روستا‌های برداشت کننده انار در بخش خضرآباد هستند.