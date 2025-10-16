به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ وزیر آموزش و پرورش در بیست و هفتمین همایش خیران مدرسه ساز کشور با حضور ۱۷۰۰ نفر از مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور و خیران مدرسه ساز در مرکز همایش‌های بین المللی امام خامنه‌ای اصفهان گفت: نقطه آغاز یک تحول در یک جامعه و کانون تحویل در یک جامعه مدرسه است و آینده جامعه در دست فرزندان ماست و آنگونه خواهد بود که به مدرسه و نظام تعلیم وتربیت ومعلمان این کشور و به نیاز‌های این دانش آموزان توجه می‌کنیم؛ این نعمت بزرگی است که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران رقم می‌خورد.

علیرضا کاظمی خیران را انسان‌های نیک اندیش در لبیک به ندای تحول در نظام آموزش و پرورش توصیف کرد و افزود: مردم وخیران با ندای بسیج عمومی برای تحول در نظام تعلیم وتربیت اعلام آمادگی کردند.

وی خطاب به خیران مدرسه ساز گفت: ثمرات این نوع نگاه در آینده در تاریخ ثبت خواهد شد و تاریخ مردان بزرگ تحول آفرین در تاریخ یک کشور را ثبت می‌کنند و این ماندنی است.

وزیر آموزش و پرورش، ارتقای کیفیت را نوع نگاه ویژه و همه جانبه رئیس جمهور در نظام تعلیم وتربیت دانست و افزود: امروز در کنار بهره مندی دانش آموزان از فضا‌های استاندارد به فکر تجهیز استاندارد با فناوری روز دنیا ونیاز‌های تربیتی آینده دانش آموزان هستیم و نگاه آقای پزشکیان به دغدغه‌های معلمان و توانمندسازی معلمان، تقویت فعالیت‌های پرورشی وهویت ملی ودینی سرآمد است و این برنامه‌ها در کنار مدرسه سازی از اولویت‌های آموزش وپرورش است و ایجاد امید ونشاط وشادابی در دانش آموزان از برنامه‌های مهم وزارت آموزش و پرورش و این نگرش وباور‌ها از خانه ومعلم وشهر وروستا وتمام دستگاه‌های اجرایی تغییر دهیم سرآمد است.

رئیس جمهور محبوب صادق سخت کوش و پرتلاش این پیمان را ببندیم که این باور‌ها را تغییر خواهیم داد و آینده را به بهترین شکل آنگونه که شما می‌خواهید خواهیم ساخت.

وی افزود: دیشب منشوری را قرار شد امضا کنیم که براساس آن مقرر شد این تحولات را دنبال کنیم و با حضور میدری وزیر کار، تعاون ورفاه اجتماعی با نگاه به نیاز‌های جامعه درکنار هم تلاش خواهیم کرد تا هر دانش آموز از یک مهارت برای برخوردرای از یک زندگی درست برخوردار شود.

در حاشیه این مراسم از پویش به سازِ مدرسه؛ بساز مدرسه ستاره ۲۴ مربع رونمایی شد.