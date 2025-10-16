به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این مسابقه ساعت ۱۶ امروز در سالن امام خمینی (ره) مجموعه ورزشی آزادی گرگان برگزار می شود و پیروزی در این مسابقه می‌تواند هر یک از دو تیم را به جمع چهار تیم بالای جدول ۱۲ تیمی لیگ برتر برساند.

شهرداری گرگان، مدافع عنوان قهرمانی با چهار قهرمانی و یک نایب‌قهرمانی در پنج فصل اخیر، با یک برد (مقابل نفت زاگرس جنوبی جهرم) و یک باخت (مقابل استقلال تهران) و سه امتیاز در رده ششم جدول قرار دارد و در طرف دیگر، گلنور اصفهان که در دو بازی ابتدایی مقابل طبیعت اسلامشهر و کاله آمل شکست خورده، با دو امتیاز در رده دهم جدول ایستاده است.

در هفته سوم لیگ برتر بسکتبال مردان امروز (پنجشنبه) با ۶ دیدار در شهرهای مختلف برگزار می‌شود که یکی از حساس‌ترین دیدارهای این هفته، دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و گلنور اصفهان است،