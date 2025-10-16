پخش زنده
امروز: -
فصل دوم مسابقه بزرگ «۱۰۰»، برنامههای «دکتر سلام»، «کوهگشت» و دیدار زنده بسکتبال کاله مازندران و طبیعت اسلامشهر، از شبکههای سه، آموزش و ورزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فصل دوم مسابقه بزرگ «۱۰۰» با شعار «تسخیر یک رویا» و با اجرای هادی حجازیفر، از جمعه ۲۵ مهر، از شبکه سه آغاز می شود.
قسمتهای یکم تا سوم مسابقه بزرگ «۱۰۰»، جمعه، شنبه و یکشنبه شب برابر با ۲۵، ۲۶ و ۲۷ مهر ساعت ۲۲:۳۰، پخش می شود.
صحنه بزرگترین رقابت دانستنیها و اطلاعات عمومی در ایران، شامل ۱۰۰ خانه است که بهتدریج شرکتکنندگان از رقابت حذف میشوند و در نهایت کسی که مالک همه خانهها شود، قهرمان فصل اول خواهد بود. این مسابقه نسخهای بومیسازیشده از مسابقهای است که در بیش از ۲۸ کشور جهان ساخته شده است.
مسابقه بزرگ «۱۰۰»، که طراحی و تهیهکنندگی آن برعهده محسن نجفی سولاری بوده و مجری طرح و مدیر طرح آن ایمان قیاسی است در ۵ فصل ۱۲ قسمتی میزبان مخاطبان خواهد بود و فصل ششم آن در ۱۵ قسمت با عنوان فینال فینالیستها از شبکه سه پخش خواهد شد.
در قسمت تازه «دکتر سلام»، شبکه آموزش میزبان فرهود خالقی مهر، جراح اورولوژی و فلوشیپ جراحی سرطانهای کلیه و مجاری ادراری میشود تا درباره بزرگشدن خوشخیم پروستات و روشهای نوین جراحی تومورهای آن، مطالبی را ارائه کند.
برنامه «دکتر سلام»، امروز ساعت ۱۳ با اجرای طهماسبی به موضوع فراگیر «بیماریهای پروستات» میپردازد، موضوعی که با افزایش سنِ مردان شایعتر شده و اگر بهموقع تشخیص داده نشود، میتواند به مشکلات ادراری و حتی سرطان منتهی شود.
در طول برنامه، خالقی مهر با زبان ساده به سؤالهای رایج مخاطبان درباره تکرر ادرار شبانه، درد لگن، بیاختیاری و نقش ژنتیک پاسخ میدهد. بینندگان میتوانند هنگام پخش زنده با ارسال پیامک یا پیام از طریق شبکههای اجتماعی شبکه آموزش پرسشهای خود را مطرح کنند. نسخه آرشیوی گفتوگو نیز پس از پایان برنامه در تلوبیون در دسترس خواهد بود.
برنامه «کوه گشت»، با بخشهای مختلف شامل پیوستن به باشگاه ۸ هزاریها با طعم جایزه صلح و ورزش برای «افسانه حسامیفرد»، «با مردم» در کوهستان، غافلگیری هیمالیا نوردان در تب، اکسیژن، مسیر غیرممکن برای دوچرخهسوار ماجراجو، گفتوگو با «پلنگبرفی» و در پایان با روایتی از صعودهای «حامد رستگار» لحظات ماندگاری از دل طبیعت را برای مخاطبان دوستدار طبیعت و کوهنوردی تدارک دیده است.
«کوه گشت»، به تهیه کنندگی و اجرای حسین رضایی، پنج شنبهها ساعت ۱۳، از شبکه ورزش پخش و جمعهها و دوشنبهها ساعت ۹، بازپخش می شود.
شبکه ورزش در چارچوب رقابتهای هفته سوم لیگ برتر بسکتبال، دیدار بین دو تیم کاله مازندران و طبیعت اسلامشهر را امروز پخش میکند.
برنامه زنده «ورزش ایران»، در جریان رقابتهای فصل جدید و هفته سوم بسکتبال لیگ برتر رقابتهای باشگاهی، از ساعت ۱۶، با پخش زنده و گزارشگری اختصاصی دیدار دو تیم کاله مازندران و طبیعت اسلامشهر، را پخش می کند.