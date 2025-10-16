به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیین افتتاح مرکز دارالکتابه قرآن کریم و آغاز رویداد ملی کتابت کامل قرآن کریم با حضور جمعی از مسئولان، اساتید خوشنویسی و هنرمندان کودک و نوجوان در فرهنگسرای اندیشه محلات برگزار شد.

در این مراسم، مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی و جمعی از مسئولان و اساتید بزرگ خوشنویسی کشور حضور داشتند.

این رویداد با هدف ترویج فرهنگ قرآن‌خوانی، ارج نهادن به هنر فاخر خوشنویسی و ایجاد زمینه‌ای برای مشارکت هنرمندان در کتابت قرآن کریم برگزار شد.

در جریان این برنامه، جمعی از اساتید برجسته خوشنویسی کشور به همراه کودکان و نوجوانان هنرآموز در نگارش و کتابت یک جلد کامل از قرآن کریم مشارکت می‌کنند.

مسئولان حاضر در این آیین، راه‌اندازی مرکز دارالکتابه قرآن کریم را گامی ارزشمند در مسیر توسعه فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی شهرستان محلات دانستند و بر تداوم چنین رویداد‌هایی برای پرورش استعداد‌های هنری و قرآنی جوانان تأکید کردند.