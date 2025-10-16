به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ گزارش تازه‌ی مشترک سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) و برنامه جهانی غذا (WFP) نشان می‌دهد که وضعیت انسانی در نوار غزه به مرحله‌ای بحرانی رسیده است.

در این گزارش که در تابستان ۲۰۲۵ منتشر شده، آمده است:غزه در آستانه‌ی قحطی کامل قرار دارد.

بر اساس داده‌های این دو نهاد بین‌المللی، در بیش از ۸۰ درصد خانواده‌های فلسطینی یکی از وعده‌های غذایی روزانه حذف شده و بیش از ۶۰۰ هزار کودک با سوءتغذیه‌ی شدید دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.

هم‌زمان، در حالی‌که در نقاط مختلف جهان مراسم روز جهانی غذا (۱۶ اکتبر) با شعار پایان گرسنگی تا سال ۲۰۳۰» برگزار می‌شود، در نوار باریکی به طول ۴۱ کیلومتر،

بیش از دو میلیون نفر با کمبود مواد غذایی، قطع جریان کمک‌های انسانی و بحران تغذیه مواجه‌اند.

بازارها خالی‌اند، تنورها سرد و سفره‌ها کوچک‌تر از همیشه.

با این‌همه، غزه هنوز ایستاده است.

غزه، اگرچه با جسمی نحیف، اما با روحی مقاوم زنده مانده؛

و ثابت کرده است که هیچ محاصره‌ای نمی‌تواند ملتی را درهم بشکند که ایمان را ضروری‌تر از نان میداند