به‌منظور وصل شبکه آبرسانی زیرگذر چهارراه شورا ـ ورزش، فردا در مناطقی از ارومیه احتمال افت فشار و یا قطعی آب وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در اطلاعیه ای اعلام کرد : به‌منظور وصل شبکه آبرسانی زیرگذر چهارراه شورا ـ ورزش، در خیابان‌های آیت‌الله حسنی، شورا، ورزش، برق و کوچه‌های منشعب از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰ جمعه ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ احتمال افت فشار و یا قطعی آب در مناطق زیر وجود دارد.

تانکر‌های آبرسانی به‌صورت آماده‌باش در سطح منطقه مستقر خواهند بود و در صورت نیاز در خدمت مشترکین محترم قرار می‌گیرند.

این شرکت ضمن پوزش از شهروندان عزیز، از همکاری و شکیبایی شما در این مدت سپاسگزاری می‌نماید.