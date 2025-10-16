به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این جشنواره، جلوه‌ای از عشق و مسئولیت بود؛ جایی که نیکوکاران این دیار با همت و سخاوت خود، چراغ دانایی را در کلاس‌های فردای ایران، روشن کردند.

فرماندار شهرستان رزن، در این آیین با اشاره به طرح‌های در دست اجرای آموزش و پرورش گفت: در سطح شهرستان، به ساخت ۷مدرسه جدید نیاز داریم.

فرهاد جهانیان افزود: هم اکنون ۶ مدرسه درقالب ۳۹ کلاس در دست ساخت است که از این تعداد ۴ مدرسه توسط خیرین ساخته می‌شود.

در این جشنواره، خیرین نیک اندیش بیش از دو میلیارد تومان برای ساخت، تعمیر و تجهیز مدارس شهرستان رزن اهدا کردند.

در پایان این مراسم از خیرین نیک اندیش رزنی تجلیل شد.