معاون حمل و نقل ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه از جابجایی بیش از ۵ میلیون تن کالا در نیمه نخست امسال در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، کریمی با اشاره به عملکرد بخش حمل و نقل کالا از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: میزان بار جابجا شده در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۵ میلیون و ۶۸۸ هزار تن رسیده است.
وی افزود: در این مدت، ۳۴۷ هزار فقره بارنامه در استان صادر شده است.
کریمی با بیان اینکه اقدامات نظارتی و مقابله با تخلفات در حوزه حمل و نقل نیز بهصورت مستمر انجام میشود گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳ هزار و ۳۳۷ فقره بارنامه غیرواقعی از طریق سامانه «داپ» شناسایی و یک هزار و ۱۲۶ پرونده تخلف به کمیسیونهای مربوطه ارسال شده است.
وی افزود: در این مدت، ۵۸۹ مورد شکایت مردمی بررسی و پاسخ داده شدهاند و همچنین ۱۴۷ مورد بازدید میدانی و نظارتی از پایانههای بار و مراکز عمده بار استان انجام شده است.