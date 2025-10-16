رئیس‌جمهور گفت: با مشارکت و برکت وجود مردم در تمام زمینه‌ها می‌توان پیشرفت کرد و دشمن دیگر قادر نیست به کشور ضربه بزند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان، رئیس‌جمهور در بیست و هفتمین جشنواره خیران مدرسه ساز اصفهان گفت: دشمن تمام امیدش این است که ایران ضعیف شده و می‌توانند ضربه بزند در صورتی که با مشارکت مردم در تمام زمینه‌ها دشمن دیگر قادر به ضربه زدن نیست.

مسعود پزشکیان افزود: غافل از اینکه وقتی مردم با هم باشند هیچ قدرتی نمی‌تواند ضربه بزند و اصلاح تمام نواقص با علم و دانایی و باور و وحدت و انسجام و پیروی از رهبر معظم انقلاب امکان پذیر است و مردم و وحدت پایه‌های پیشرفت هستند.

وی گفت: برای مملکت می‌توان جانفشانی کرد و این چیزی است که باید ساخته شود و با این روند پیش خواهیم رفت و این نهضت پویش مدرسه سازی هم که در سراسر کشور شروع شده و در شهر مشهد باعنوان پویش بامن شکل گرفت و برای بچه‌ها و فردای مملکت لازم است یک قدم برداشته شود.

مسعود پزشکیان تاکید کرد: نپذیرم از دیگران عقب بمانیم و انسان در وجود خود و در باور خود نپذیرد از دیگران پایین‌تر است و در تک تک دانش آموزان گنجینه‌ای از توانمندی نهفته است و ما موظف هستیم این گنجینه‌ها را کشف کنیم.

رئیس‌جمهور افزود: افرادی که موشک و انرژی هسته‌ای تولید کردند بچه‌هایی بودند که از مسیر شکوفایی و رشد و پیشرفت آمدند و برای توانستن لازم است این روحیه و اندیشه در بچه‌های ما ایجاد شود و مدرسه سازی بستر اولیه و میدانی است که می‌خواهیم بچه‌ها در این بستر رشد کنند.

رئیس دولت چهاردهم افزود: ما به پویش به ساز این مدرسه که در اصفهان راه اندازی شد می‌پیوندیم و در این همایش یک ماه حقوق خود را به حساب این پویش واریز می‌کنیم و هر ماه هم پنج میلیون تومان به این حساب واریز خواهم کرد.

وی از مردم خواست هر کس در حد توان برای این مملکت یک قدم برای آموزش دانش آموزان بردارد و تاکید کرد: بهترین کیفیت و رفتار و نگاه‌ها را می‌توانیم تغییر دهیم و پایبند به این کشور و ملت باشیم و بچه‌هایی تربیت کنیم که برای این کشور هستند و با پرورش دانش آموزان از این خاک طلا می‌سازیم وهم سرمایه زمینی و هم آسمانی داریم مشکل این است که نمی‌توانم مشکل را حل کنم وباید این باور در مردم ما ایجاد کرد که در ساخت واصلاح مملکت یک قدم جلو بیایند.

رئیس جمهور تاکید کرد: در معیشت، تحصیل و سلامت این گونه عمل کنیم به طوریکه ۱۰ درصد اگر در انرژی وسوخت صرفه جویی کنیم که امکان پذیر هم است روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت و گاز تولید می‌کنیم و این شدنی است و با عملی شدن آن هیچ ایرانی شب گرسنه سر بر زمین نمی‌گذارد.

مسعود پزشکیان گفت: اگر همه دست به دست هم دهیم و با مراقبت و تهدید تحریم دشمن خواب ببیند ما را زمین گیر کند به شرط این که باهم باشیم و ما و شما قادریم همه مشکلات را با عزت و سربلندی پیش ببریم و با صرفه جویی می‌توان نشدنی‌ها را شدنی کرد.

وی افزود: این کار کارشناسی است به طوریکه در کشور‌های در حال توسعه با وجود اینکه پول ندارند ۷۰ درصد پول خود را هدر می‌دهند و معنی آن این است که ۵ میلیارد تومان پروژه بر زمین داریم و خاک می‌خورد و ما نمی‌توانیم تکمیل کنیم؛ در صورتی که یک ساله می‌شد انجام داد و به نتیجه رساند.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: همه جا کلنگ زدیم و خاک می‌خورد و امکان بهره برداری نیست و ما باید انتخاب کنیم در چه زمینه‌ای سرمایه گذاری کنیم؛ ما ساختمان دو ساله را ۱۰ ساله می‌سازیم آنچه که در حال حاضر داریم نپذیریم و این از آموزش و پرورش شروع می‌شود که نگاه یک مدیر و یک انسان و یک تولید کننده را شکل می‌دهد و باید ازاینجا درست عمل کنیم.

مسعود پزشکیان افزود: با کمک مردم و خیران در زمان بسیار کوتاهی می‌توان در یک سال و دوسال آینده در تمام زمینه‌ها درست عمل کرد و به نتیجه رسید.

رئیس دولت چهاردهم با بیان اینکه الگو و نمونه شدن در تمام عرصه‌ها شدنی است، گفت: بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب در سند چشم انداز رشد و پیشرفت با عمل محقق می‌شود و لازم است بچه‌ها را در تمام زمینه‌های علمی که بشر می‌تواند رشد کند تربیت کرد و با مشارکت مردم تلاش شود بستر رشد برای این قشر جامعه فراهم شود.