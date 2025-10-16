به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مجتبی مروج اظهار کرد: طبق آمار ارسالی از سازمان سنجش در کنکور امسال، یازده هزار ۳۱۳ نفر دانشجوی جدید در دانشگاه پیام‌نور استان قبول شده‌اند که این آمار نشان از رشد چشمگیر تعداد ثبت‌نامی داوطلبان نسبت به سال‌های گذشته و اعتماد هم استانی‌ها به این دانشگاه است.

وی با اشاره به وجود ۳۰ مرکز و واحد پیام نور فعال در استان، افزود: در حال حاضر بیش از ۳۳ هزار دانشجوی فعال در سطح استان در ۳۰۰ رشته محل در گروه‌های علوم پایه، علوم انسانی، فنی مهندسی، کشاورزی، هنر و معماری تحصیل می‌کنند.

سرپرست دانشگاه پیام‌نور خوزستان با اشاره به اینکه دانشگاه پیام‌نور از لحاظ آموزش ترکیبی (حضوری و الکترونیکی) سرآمد در بین سایر دانشگاه‌هاست، بیان کرد: دانشگاه پیام‌نور یک دانشگاه بومی و دانشجومحور است و در دادن مجوز مهمان و انتقال به دانشجویان خارج از شهرستان کمترین محدودیت را دارد.

وی ادامه داد: همچنین حرکت دانشگاه با هدف خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی توام با پرورش دانشجو در رشته‌هایی خواهد بود که بازار اشتغال خوبی دارند.