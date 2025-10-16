قائم مقام وزیر علوم گفت: ستاد افتا از برنامه‌ها و فعالیت‌های وزارت علوم به‌ویژه در حوزه مراکز «آپا» دانشگاهی حمایت خواهد کرد که این مراکز نقش مهمی در افزایش توان دفاع سایبری کشور و تربیت نیروی انسانی متخصص ایفا می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مسعود شمس بخش در جلسه کمیته امنیت فناوری اطلاعات وزارت علوم با اشاره به اهمیت روزافزون امنیت در فضای دیجیتال، بر لزوم توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح امنیت آموزش عالی تأکید کرد و حمایت کامل خود را از اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این حوزه اعلام داشت.

سجادی، رئیس ستاد توسعه علوم و فناوری افتا، ضمن قدردانی از اقدامات وزارت علوم در زمینه امنیت سایبری گفت: ستاد افتا از برنامه‌ها و فعالیت‌های وزارت علوم به‌ویژه در حوزه مراکز آپای دانشگاهی حمایت خواهد کرد. وی خاطرنشان ساخت که این مراکز نقش مهمی در افزایش توان دفاع سایبری کشور و تربیت نیروی انسانی متخصص ایفا می‌کنند.

در بخش دیگری از نشست، محمد هادی زاهدی مدیرکل اداره کل فناوری اطلاعات، هوشمندسازی و امنیت فضای مجازی، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دانشی و زیرساخت‌های دانشگاهی، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تحقق برنامه‌های امنیت سایبری را یک اولویت اساسی دانست.

زاهدی گفت: اجرای برنامه عملیاتی سالانه، گام مهمی در راستای ارتقای تاب‌آوری سایبری وزارت علوم خواهد بود و مسیر همکاری گسترده‌تر با نهاد‌های ملی در حوزه امنیت فضای مجازی را هموار می‌سازد.