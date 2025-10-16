مدیرکل آموزش و پرورش استان در پیامی بمناسبت هفته پیوند اولیا و مربیان بر همدلی و همراهی دو نهاد اصلی تربیت تاکید کرد.

پیام مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی به مناسبت هفته پیوند اولیا و مربیان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان بمناسبت فرا رسیدن هفته پیوند اولیا و مربیان پیامی صادر کرد.

پیام علی اکبر صمیمی به شرح ذیل است:

مقام معظم رهبری (مد ظله العالی): اگر ما خانه و مدرسه را از نظر تعلیم و تربیت به یکدیگر متصل کنیم، پیوندی مبارک انجام داده‌ایم.

فرا رسیدن هفته پیوند اولیا و مربیان، نماد همدلی و همراهی دو نهاد اصلی تربیت؛ یعنی خانه و مدرسه و فرصت مناسبی برای بیان اهمیت مشارکت و همکاری بین دو رکن مقدس و تأثیر گذار مدرسه و خانواده است.

همراهی و همکاری خانه و مدرسه در صدر عوامل تأثیر گذار بر روند رشد و تکامل رفتار و منش نوباوگان جامعه قرار دارد؛ چرا که مهمترین عامل در تربیت و رشد فکری و اخلاقی دانش آموزان، هماهنگی و همسویی نظری و عملی میان مربیان و خانواده است.

دستیابی به اهداف والای نظام آموزش و پرورش همچون ایجاد عدالت آموزشی، تحول در نظام تعلیم و تربیت، مدرسه محوری، تربیت تمام ساحتی، مهارت آموزی و مهیا نمودن دانش آموزان برای حیات طیبه با همکاری و مشارکت خانواده و پیش بینی نقش‌های محوری، فاخر و در خور شأن والدین سرعت بیشتری می‌یابد.

٢۴ مهرماه که به عنوان آغاز هفته پیوند اولیا و مربیان نامگذاری شده است، بهترین و مناسب‌ترین فرصت برای فراهم کردن زمینه‌های تحقق همکاری و همدلی میان خانه و مدرسه است.

اینجانب ضمن تبریک فرا رسیدن هفته پیوند اولیا و مربیان به جامعه فرهنگیان، دانش آموزان و اولیای گرامی، امید آن دارم که در سایه پیوند اولیا و مربیان، بتوانیم به جلب مشارکت و همکاری صمیمانه پدران و مادران بپردازیم و از توانایی‌های فکری و علمی و تخصّصی آنان برای تربیت هرچه بهتر فرزندان میهن اسلامی بهره‌مند شویم و شاهد شکوفایی و سربلندی فرزندان این مرز و بوم باشیم. از همکاران خود به ویژه مدیران پرتلاش و دلسوز مدارس می‌خواهم زمینه‌ای ایجاد کنند که والدین گرامی بتوانند نقش تربیتی خود را به نحوی مؤثر ایفا کنند.