به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر جهاد کشاورزی خرمشهرگفت: از سطح ۱۵۰۰ هکتار نخلستان‌های بارور در خرمشهز، ۸ هزار و ۳۸۰ تن خرما برداشت شده است.

یاسر شریفی از پایان برداشت خرما در خرمشهر خبر داد و افزود: عملیات خرید خرما توسط دو کارگاه انجام می شود و تا به امروز ۱۸۰۰ تن محصول خرما خریداری شده و این روند تا اواسط آبان ماه ادامه خواهد داشت.

خوزستان با دارا بودن ارقام متنوع و ارزشمند خرما همچون استعمران، برحی، بریم، عویدی، کبکاب، عویمری، فرسی، زاهدی، گنطار و چندین رقم بومی دیگر، هر ساله بخش قابل توجهی از نیاز بازار‌های داخلی و صادراتی به خارک، رطب و خرما را تأمین می‌کند.