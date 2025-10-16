به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی گلبال مردان ایران در نخستین دیدار خود از رقابت‌های قهرمانی آسیا_پاسفیک ۲۰۲۵، امروز (۲۴ مهر) با نتیجه‌ی ۶ بر ۴ برابر تیم عربستان سعودی به برتری رسید.

️در این دیدار، نعمت سرافراز، ملی‌پوش شایسته کشورمان، با به ثمر رساندن هر ۶ گل ایران، درخششی چشمگیر داشت و ستاره میدان بود.

نمایندگان کشورمان امروز ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران دومین دیدار خود در مرحله گروهی را مقابل تیم استرالیا برگزار می‌کنند.

️رقابت‌های گلبال قهرمانی آسیا پاسفیک تا ۲۹ مهر به میزبانی اسلام آباد پاکستان برگزار می‌شود.