تیم ملی گلبال کشورمان در نخستین دیدار در رقابتهای قهرمانی آسیا - پاسفیک موفق شد تیم عربستان را مقتدرانه شکست دهد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی گلبال مردان ایران در نخستین دیدار خود از رقابتهای قهرمانی آسیا_پاسفیک ۲۰۲۵، امروز (۲۴ مهر) با نتیجهی ۶ بر ۴ برابر تیم عربستان سعودی به برتری رسید.
️در این دیدار، نعمت سرافراز، ملیپوش شایسته کشورمان، با به ثمر رساندن هر ۶ گل ایران، درخششی چشمگیر داشت و ستاره میدان بود.
نمایندگان کشورمان امروز ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران دومین دیدار خود در مرحله گروهی را مقابل تیم استرالیا برگزار میکنند.
️رقابتهای گلبال قهرمانی آسیا پاسفیک تا ۲۹ مهر به میزبانی اسلام آباد پاکستان برگزار میشود.