به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علیرضا راشکی افزود: ۲۵ فقره قرارداد واگذاری زمین به میزان ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان منعقد شد.

وی بیان کرد: با راه‌اندازی این طرح‌ها زمینه اشتغال ۲۰۰ نفر فراهم خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان با اشاره به نوع فعالیت این واحد‌های صنعتی، خاطر نشان کرد: بیشترین میزان فعالیت متقاضیان و سرمایه گذاران در حوزه غذایی، کانی غیر فلزی، شیمیایی و خدمات است.