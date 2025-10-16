پخش زنده
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان از جذب ۲۵ سرمایه گذار در نیمه نخست سالجاری در شهرکها و نواحی صنعتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علیرضا راشکی افزود: ۲۵ فقره قرارداد واگذاری زمین به میزان ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در شهرکها و نواحی صنعتی استان منعقد شد.
وی بیان کرد: با راهاندازی این طرحها زمینه اشتغال ۲۰۰ نفر فراهم خواهد شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان با اشاره به نوع فعالیت این واحدهای صنعتی، خاطر نشان کرد: بیشترین میزان فعالیت متقاضیان و سرمایه گذاران در حوزه غذایی، کانی غیر فلزی، شیمیایی و خدمات است.