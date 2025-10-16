اکبر مختاری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: ما قصد داریم تورهای قصه‌گویی را با تمرکز بر گردشگری کودک در بافت تاریخی تهران برگزار کنیم. این برنامه‌ها برای همه مناطق ۲۲ گانه تهران پیش‌بینی شده و از طریق ستاد گردشگری شهرداری اجرا خواهد شد.

وی افزود: این تورها با هدف ایجاد پیوند میان نسل نو با تاریخ و فرهنگ ایران طراحی شده‌اند. در این طرح، کودکان ضمن گشت‌وگذار در کوچه‌های تاریخی، قصه‌ها را از زبان نقالان و قصه‌گویان می‌شنوند و مسیر خود را به «خانه قصه» ختم می‌کنند.

مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران گفت: این «خانه قصه» که متعلق به استاد هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده نامدار کشور است، میزبان جشنی در ادای احترام به هنرمندان و فرهنگ‌دوستانی خواهد بود که در حفظ میراث فرهنگی کشور تلاش کرده‌اند.

مختاری ادامه داد: هدف ما این است که با استفاده از ظرفیت بی‌نظیر این خانه‌ها، سهمی در توسعه فرهنگ کتابخوانی داشته باشیم و این میراث ارزشمند را به نسل‌های آینده معرفی کنیم.