بمناسبت روز جهانی غذا از ۲۵ تولید کننده و ۱۹ کارشناس کنترل کیفیت برتر صنایع غذایی مازندران قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رییس انجمن غذایی و دارویی مازندران ضمن طرح چالشها و فرصتهای بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و بازار، گفت: در این همایش ۲۵ تولیدی و ۱۹ کارشناس برتر کنترل کیفیت صنایع غذایی استان معرفی شدند.
باقری افزود: بیش از ۴۰۰واحد صنعتی در تولید موادغذایی متنوع فعال هستند، که ۴۳ درصد تولید ناخالص استان از آنهاست.
او ادامه داد: ۲۴درصد حجم سرمایه گذاری در استان در صنایع غذایی صورت گرفته و ۲۱ درصد اشتغال استان در این واحدها اتفاق افتاده است.
باقری گفت: مازندران در عرصه امنیت غذایی در کشور تعیین کننده است و ۱۲درصد مرغ، ۲۰درصد لبنیات و ۲۰درصد آرد کشور در این استان تولید میشود.
گزارش از حامد گلی