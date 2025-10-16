به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رییس انجمن غذایی و دارویی مازندران ضمن طرح چالش‌ها و فرصت‌های بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و بازار، گفت: در این همایش ۲۵ تولیدی و ۱۹ کارشناس برتر کنترل کیفیت صنایع غذایی استان معرفی شدند.



باقری افزود: بیش از ۴۰۰واحد صنعتی در تولید موادغذایی متنوع فعال هستند، که ۴۳ درصد تولید ناخالص استان از آنهاست.



او ادامه داد: ۲۴درصد حجم سرمایه گذاری در استان در صنایع غذایی صورت گرفته و ۲۱ درصد اشتغال استان در این واحد‌ها اتفاق افتاده است.



باقری گفت: مازندران در عرصه امنیت غذایی در کشور تعیین کننده است و ۱۲درصد مرغ، ۲۰درصد لبنیات و ۲۰درصد آرد کشور در این استان تولید می‌شود.

گزارش از حامد گلی