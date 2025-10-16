پخش زنده
روز جهانی عصای فرصتی برای گرامیداشت اراده و تلاش نابینایانی است که با گامهای استوار، مسیر روشن زندگی را میپیمایند وروز تکریم و عدالت اجتماعی برای نابینایان است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، نابینایان ثابت کردهاند دیدن فقط با چشم نیست؛ با دل و باور هم میتوان دنیا را روشن دید ونابینایان دنیای خودشان را با حسهایی غیر از بینایی میسازند؛ با صدا، لمس، حافظه و درک عمیقی که نشان میدهد محدودیت جسمی نمیتواند مانع انسان شدن و موفق شدن شود.
بسیاری از نابینایان با تلاش و اراده مسیرهای دشوار زندگی را پشت سر گذاشتهاند. آنها تحصیل کردهاند، کار کردهاند، هنر خلق کردهاند و حتی الهامبخش بقیه شدهاند. این روز به ما یادآوری میکند که جامعه باید فرصتهای برابر و محیطهای قابل دسترس برای همه فراهم کند.
زندگی نابینایان به ما یاد میدهد که درک دنیا فراتر از چشمها است. وقتی با آنها صحبت میکنیم یا موفقیتهایشان را میبینیم، متوجه میشویم که انسانیت، خلاقیت و اراده، هیچ محدودیتی نمیشناسند. آنها به ما نشان میدهند که با صبر و تمرین میتوان بر هر محدودیتی غلبه کرد.