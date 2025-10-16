پخش زنده
نیرویی که از دل دانش برمیخیزد و روشنایی، پیشرفت و استقلال به همراه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ انرژی هسته ای تنها به حوزه انرژی محدود نمیشود. در بیمارستانهای کشور، هر روز دهها بیمار با رادیوداروهای تولید این صنعت درمان میشوند و در کشاورزی از این فناوری برای افزایش مقاومت محصولات استفاده میشود.
در واقع این فناوری، دروازهای به سوی خودکفایی در تولید انرژی پاک، توسعه پزشکی هستهای برای درمان بیماریهای صعبالعلاج، پیشرفت کشاورزی و افزایش بهرهوری صنعتی است، اما فراتر از همه، این دستاورد نماد اقتدارو خودکفایی ایران جان است.