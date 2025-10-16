دادگستری مازندران با تمام توان، حامی و پشتیبان شرکت‌های تولیدی و صنعتی است و در راستای رفع موانع سرمایه گذاری در استان تلاش می‌کند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس کل دادگستری مازندران در دومین روز سفر به شهر آمل از دو شرکت لبنی، یک شرکت فولادی، بیمارستان امام علی (ع)، سه معدن شن و ماسه در منطقه چلاو و جاده جایگزین در حال ساخت سد هراز بازدید کرد.

عباس پوریانی در بازدید از شرکت لبنی آمل، با اشاره به فعالیت و اشتغال زایی برای ۲۵ هزار نفر در این شرکت و ۲۳ شرکت زیرمجموعه آن در کشور، گفت: وجود چنین شرکت‌هایی در کشور موجب افتخار بوده و وظیفه همه مسئولین است، در راستای حمایت از سرمایه گذاری و تولید، از این شرکت و سایر تولیدکنندگان حمایت کنند و در کنار آنها باشند.





رئیس کل دادگستری مازندران افزود: با توجه به نگاه تحولی قوه قضاییه، دادگستری مازندران نیز با تمام توان، حامی و پشتیبان شرکت‌های تولیدی و صنعتی است و در راستای رفع موانع سرمایه گذاری در استان تلاش می‌کند.





پوریانی تاکید کرد: حمایت و حضور در کنار مدیران شرکت‌های صنعتی به عنوان جهادگران عرصه اقتصاد، مورد توجه ویژه دادگستری مازندران بوده و این مهم به روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی سراسر استان نیز تاکید شده است.



تکمیل بیمارستان امام علی (ع) تا پایان امسال

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه در مرکز درمانی و بیمارستان امام علی (ع) حضور یافت و بر ضرورت تکمیل این بیمارستان به عنوان دغدغه مهم و به حق مردم شهرستان تاکید کرد.





پوریانی افزود: با توجه به اهمیت و نوع فعالیت این بیمارستان مقرر شد تا پایان سال ۱۴۰۴ این طرح تکمیل و افتتاح شود.





رئیس کل دادگستری مازندران، مشکل اصلی تکمیل نشدن این طرح را تامین نشدن اعتبار عنوان کرد و گفت: با توجه به پیگیری‌های رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و امام جمعه شهرستان و مراجعه یکی از خیرین برای کمک به اجرای این طرح، ان شاءالله تا پایان سال با افتتاح بیمارستان، بخشی از دغدغه مسئولان و مردم منطقه مرتفع خواهد شد.





دستور قضایی برای حل مشکلات واحدهای صنعتی

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه در شهرک صنعتی امامزاده عبدالله (ع) حضور یافت و از شرکت‌های لبنی و فولادی بازدید کرد.





پوریانی افزود: این شرکت‌ها مایه افتخار مازندران و کشور هستند و با توجه به مشکلات مطرح شده از سوی مدیران این واحد‌های صنعتی، مقرر شد مسائل مطروحه به صورت مکتوب به دستگاه قضایی استان ارائه تا ضمن طرح در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران نسبت به رفع این مشکلات اهتمام شود.





پوریانی همچنین ضمن حضور در مسجد الغدیر شهرک صنعتی امامزاده عبدالله (ع)، با مدیران شرکت‌های تولیدی و صنعتی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.





رئیس کل دادگستری مازندران در این نشست گفت: با توجه به اختلافات ملکی مطرح شده بین این شهرک صنعتی و اداره منابع طبیعی استان، ان شاءالله با اعمال برخی تمهیدات، مشکلات موجود در اسرع وقت مرتفع می‌شود.





پوریانی افزود: برخی مشکلات هم در جلسه امروز از سوی مدیر شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران مورد طرح قرار گرفت که با صدور دستور قضایی از سوی رئیس و دادستان حوزه قضایی، در کمترین نسبت به رفع آن اقدام می‌شود.





تکمیل جاده جایگزین هراز مطالبه مهم مردمی

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین ضمن حضور در محل ساخت سد هراز بر ضرورت تسریع در احداث جاده جایگزین این طرح تاکید کرد.





پوریانی گفت: یکی از موضوعاتی که از جمله مطالبات مهم، به حق و جدی مردم منطقه لاریجان و آمل ساخت جاده جایگزین در محل سد هراز است که طی آن، در طول سال به ویژه در تعطیلات پایان هفته با ترافیک سنگین در منطقه مواجه بوده و مردم بومی و مسافران ساعت‌های طولانی در ترافیک با مشکل و سختی روبه‌رو هستند.





رئیس کل دادگستری مازندران افزود: این دغدغه مردم با ورود استاندار مازندران و شرکت آب منطقه‌ای استان مورد توجه قرار گرفته و اقدامات قانونی لازم در این راستا در حال انجام است.





پوریانی تاکید کرد: یکی از مشکلات اصلی این طرح، بحث تامین اعتبار بوده که رفع این دغدغه از طریق وزارت نیرو با پیگیری استاندار مازندران در حال انجام است و در صورت فراهم بودن شرایط و تامین منابع مورد نیاز، قبل از پایان امسال با احداث این جاده جایگزین، مشکلات مردم در این خصوص مرتفع می‌شود.





ضرورت راه اندازی ایستگاه هواشناسی در محور هراز

پوریانی در ادامه از سه معدن شن و ماسه منطقه چلاو در جاده هراز بازدید شبانه داشت.





رئیس کل دادگستری مازندران در این بازدید با تاکید بر لزوم حفظ و توجه به سلامت مردم به عنوان دغدغه مهم دستگاه قضایی استان، گفت: با توجه به وجود معادن متعدد شن و ماسه در نزدیکی شهرستان آمل، وجود ایستگاه سنجش آلودگی هوا در این شهرستان ضروری است که اداره محیط زیست، شهردار و مسئولین مرتبط تکلیف دارند در این خصوص به موضوع ورود کنند و با احداث و راه اندازی ۴ ایستگاه سنجش در آمل، در راستای حفظ سلامتی مردم شریف شهرستان کوشا باشند.



