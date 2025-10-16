خواجوی کرمانی که به نخلبند شاعران نیز شهرت دارد؛ بین کرمان و فارس پیوند شاعرانه و دوستانه‌ای را گره زده است.

آثار او غیر از مثنویاتی که به شیوه‌ی نظامی سروده، شامل قصاید، غزلیات و رباعیات است. خواجو در بسیاری از قالب‌های شعری طبع‌آزمایی کرده و در موضوعات مختلف سخن گفته است و در بعضی از انواع آن از نوآوران است. خواجوی کرمانی میان روزگار سعدی و حافظ می‌زیسته و آرامگاه او نیز در کنار سعدی و حافظ در شهر شیراز است.

کمال‌الدین محمود کرمانی معروف به خواجو،در ۶۸۹ در کرمان متولد شد و در ۷۵۳ درگذشت. در جوانی به سیر و سفر پرداخته و به شهر‌های مختلف رفته، در سلطانیه به دربار ایلخانان و سپس به کرمان و شیراز رفته است.

آثار او به غیر از مثنویات که به پیروی از نظامی گنجوی سروده شامل قصاید و غزلیات است که در کلیات اشعار خواجوی کرمانی گنجانده شده است.

مثنوی «روضه‌الانوار» نه فقط در وزن بلکه در اسلوب شعری تقلیدی از «مخزن‌الاسرار» است و «گل و نوروز» به پیروی از خسرو شیرین است و «همای و همایون» به شیوه اسکندرنامه است که ترجمه ایتالیایی آن توسط دکتر ناهید نوروزی در ایتالیا منتشر شده است.

از نظر سادگی بیان کلام خواجو مثل «ویس و ورامین» فخرالدین اسعد گرگانی است و در قصاید عارفانه هم سبک سنایی را دارد. همچنین برخی «کمال نامه» خواجو را تقلید از «سیرالعباد» سنایی می‌دانند.

مجموعه ابیات خواجو نزدیک ۴۴ هزار بیت است.