آیین پایانی جشنواره هنری و سینمایی فانوس در اصفهان
مراسم پایانی جشنواره هنری و سینمایی فانوس و جشنواره فعالان فضای مجازی دفاع مقدس، در اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان اصفهان در این آئین تعمیق و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را هدف اصلی برگزاری این جشنوارهها خواند و گفت: بیشاز ۵۰۰ نفر در این جشنواره شرکت کردند.
محمد رضایی وجه تمایز جشنواره امسال از سال قبل را اضافه شدن بخش دانشآموزی دانست و توانمندی کودکان شرکت کننده و برگزیده را تحسین کرد.
وی افزود: نفرات برتر این جشنوارهها به جشنواره ملی راه یافتند.
