همزمان با سفر رئیس جمهور به اصفهان: نامه مهم فعالان فرهنگی اصفهان در موضوع امنیت اخلاقی جامعه به آقای پزشکیان تحویل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در متن این نامه خطاب به رئیس جمهور آمده است ️متأسفانه برخی غفلتها و کمتوجهیها، موجب شده است که بخشی از اماکن عمومی و معابر عمومی کشور به محل ناامنی و جولانگاه مظاهر فساد و بیبندوباری تبدیل شود که آرامش روانی جامعه و آینده نسل جوان را تهدید میکند.
همچنین در نامه بیان شده این وضعیت نگرانکننده، بهویژه در روزهای اخیر، واکنش گسترده مراجع تقلید، علما، نخبگان و ملت شریف ایران را در پی داشته است و با علم به پایبندیتان به قانون اساسی و سوگندی که در پیشگاه قرآن و ملت یاد کردهاید، انتظار میرود که برای اجرای قانون و پایان دادن به وضعیت ناهنجار بیبندوباری و کشف حجاب و برهنگی، اقدامی عاجل و قاطع صورت پذیرد.
این نامه از سوی جمعی از مراکز و مؤسسات فرهنگی، اجتماعی و دینی، نخبگان و شخصیتهای علمی و حوزوی، فعالان فرهنگی استان اصفهان تنظیم شده است.