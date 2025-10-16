پخش زنده
چهاردهمین نمایشگاه تخصصی قطعات یدکی خودرو گیلان با حضور تولیدکنندگان و بازرگانان ۱۰ استان کشور، در محل نمایشگاههای بینالمللی گیلان در رشت دایر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ در این رویداد تخصصی ۷۰ واحد تولیدی و توزیع کننده از ۱۰ استان کشور، آخرین دستاوردها و فناوریهای خود در خصوص صنعت خودرو را در ۳۵ غرفه به نمایش گذاشتند.
ساجدی، مجری برگزاری این نمایشگاه با بیان اینکه این نمایشگاه فرصتی برای آشنایی با تازهترین فناوریها در صنعت قطعات یدکی خودرو و گسترش همکاریهای تجاری میان فعالان این حوزه است، گفت: غرفهداران حاضر در این نمایشگاه معتقدند نمایشگاههای تخصصی، نقش مهمی در رونق تولید و معرفی برندهای ایرانی دارند.
وی با بیان اینکه بازدیدکنندگان از این نمایشگاه ضمن استقبال از برگزاری آن، بر لزوم حمایت بیشتر از تولیدکنندگان داخلی تأکید دارند، افزود: نمایشگاه تخصصی قطعات یدکی خودرو گیلان از ۲۲ مهر آغاز شده و تا فردا ۲۵ مهر در محل نمایشگاه بینالمللی گیلان در رشت ادامه دارد.
ساجدی گفت: برگزاری این نمایشگاه علاوه بر نمایش توانمندیهای صنعتگران ایرانی ، گامی مؤثر در مسیر تقویت اقتصاد تولید محور در کشور است.