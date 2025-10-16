به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در این مراسم که با حضور جمعی از نابینایان، اعضای کتابخانه ثامن الائمه شهرستان برگزار شد، از نابینایان فعال و اهل مطالعه تجلیل به‌عمل آمد.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان آبادان گفت: در طول سال، کلاس‌های مهارت‌افزایی ویژه نابینایان با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان پس از گذراندن این دوره‌ها، گواهینامه معتبر دریافت می‌کنند تا بتوانند با مهارت‌های کسب‌شده وارد بازار کار شوند.

وی افزود: هدف از برگزاری این برنامه‌ها، توانمندسازی نابینایان و فراهم‌کردن زمینه مشارکت بیشتر آنان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی است.