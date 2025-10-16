پخش زنده
دانش آموزان آذربایجان غربی موفق به کسب ۵ رتبه کشوری در چهاردهمین دوره جشنواره نوجوان سالم (یاریگران زندگی) شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون پرورشی وفرهنگی آموزش و پرورش استان از کسب ۵ رتبه کشوری در چهاردهمین دوره جشنواره نوجوان سالم (یاریگران زندگی) دانشآموزان و فرهنگیان استان خبر داد.
«غلامرضا فدوی» ضمن تبریک این موفقیت به فرهنگیان استان اظهار داشت: درمرحله کشوری جشنواره نوجوان سالم (یاریگران زندگی) به ۵ رتبه توسط دانش آموزان و همکاران فرهنگی و آموزشگاهها دست یافتیم.
وی بیان کرد: چهاردهمین جشنواره نوجوان سالم (یاریگران زندگی) در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به منظور ترویج شیوههای زندگی سالم و پیشگیری از گرایش به رفتارهای پرخطردر سه بخش خلاقیتهای دانش آموزی، ابتکارات مدرسهای و ابتکارات جامعه محور (یاریگران زندگی) برگزار شد.
فدوی گفت: در مجموع ۱۵۹۰۲ اثر درسطح استان دریافت شد که از این بین ۳۴ اثر به دبیرخانه کشوری جشنواره ارسال و از بین اثر ارسالی، ۵ اثر حائز رتبههای کشوری شدند.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان با اشاره به نفرات حائز رتبه افزود: دربخش خلاقیتهای دانش آموزی در رشته نقاشی گواش زهرا نجمی از شهرستان سلماس رتبه اول، در رشته رنگ روغن زینب یعقوب زاده از شهرستان خوی شایسته تقدیر و در رشته طراحی بازی فکری موبایل امیر مهدی جدیدی از ناحیه ۲ شهر ارومیه رتبه دوم را کسب کردند.
این مقام مسئول افزود: همکار فرهنگی مان سمیه شریف پور از شهرستان مهاباد حائز رتبه شایسته تقدیر در بخش طرح درس و در بخش ابتکارات جامعه محور و در رشته حمایت جویی و اجرای پروژه کوچک، آموزشگاه شهید ورمزیار خوی رتبه شایسته تقدیر را کسب کرد.