آغاز احراز صلاحیت پذیرفتهشدگان آزمون وکالت
احراز صلاحیت ۶۱۶ پذیرفتهشده آزمون وکالت پارسال در مازندران آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
رئیس مرکز وکلای مازندران و نایبرئیس شورای عالی وکلای کشور، از آغاز روند احراز صلاحیتهای عمومی پذیرفتهشدگان آزمون سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: این فرایند از ۲۲ تا ۲۴ مهرماه در شهر ساری در حال برگزاری است و در مجموع ۶۱۶ نفر شامل ۲۹۰ نفر از بانوان و ۳۲۶ نفر از آقایان در این مرحله حضور دارند.
علی دریاییان با اشاره به برگزاری مرحله احراز صلاحیتهای عمومی پذیرفتهشدگان آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ افزود: با توجه به تجربه برگزاری دو آزمون در سال ۱۴۰۲، تمامی مراحل احراز صلاحیت و بررسی تعهدات در مدتزمان کوتاهی انجام شد.
او با بیان اینکه مرکز وکلای مازندران در حال حاضر حدود ۳ هزار و ۳۰۰ وکیل دارد، ادامه داد با اضافه شدن پذیرفتهشدگان جدید پس از تأیید صلاحیت، تعداد وکلای مرکز در استان افزایش خواهد یافت.
نایبرئیس شورای عالی وکلای کشور گفت: مازندران نزدیک به ششهزار و پانصد وکیل دارد که نیمی از آنها در مرکز و نیمی دیگر در کانون وکلا مشغول فعالیت هستند.