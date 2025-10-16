

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس مرکز وکلای مازندران و نایب‌رئیس شورای عالی وکلای کشور، از آغاز روند احراز صلاحیت‌های عمومی پذیرفته‌شدگان آزمون سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: این فرایند از ۲۲ تا ۲۴ مهرماه در شهر ساری در حال برگزاری است و در مجموع ۶۱۶ نفر شامل ۲۹۰ نفر از بانوان و ۳۲۶ نفر از آقایان در این مرحله حضور دارند.

علی دریاییان با اشاره به برگزاری مرحله احراز صلاحیت‌های عمومی پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ افزود: با توجه به تجربه برگزاری دو آزمون در سال ۱۴۰۲، تمامی مراحل احراز صلاحیت و بررسی تعهدات در مدت‌زمان کوتاهی انجام شد.





او با بیان اینکه مرکز وکلای مازندران در حال حاضر حدود ۳ هزار و ۳۰۰ وکیل دارد، ادامه داد با اضافه شدن پذیرفته‌شدگان جدید پس از تأیید صلاحیت، تعداد وکلای مرکز در استان افزایش خواهد یافت.



