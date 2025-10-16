به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سید حسن قادری نائب رئیس هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای استان سمنان گفت: ورزشکاران از استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، و سمنان در این جشنواره با یکدیگر رقابت می‌کنند.

وی افزود: این جشنواره برای تمام گروه‌های بیماران خاص برگزار می شود و رقابت ها ورزشکاران مبتلا به دیابت به میزبانی سمنان است .

به گفته وی ، ورزشکاران در این رقابت منطقه‌ای در ۴ رشته تنیس روی میز، شطرنج، دارت و پتانگ با یکدیگر به رقابت پرداختند.

از هر استان یک ورزشکار خانم و یک ورزشکار آقا حضور دارند و نفرات برتر به مسابقات قهرمانی ورزشکاران دیابتی کشور اعزام می‌شوند.