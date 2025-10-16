کشاورزان از کشت محصولات آببر خودداری کنند
مدیر اداره منابع آب شهرستان کهگیلویه گفت: با توجه به خشکسالی بی سابقه سال زراعی گذشته و کمبود منابع آبی به کشاورزان توصیه میشود که از کشت محصولات آب بر اجتناب کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، چهارمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب کهگیلویه با محوریت اجرای الگوی کشت پاییزه و زمستانه، با هدف مدیریت و حفاظت از منابع آبی، به ویژه منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از کشت محصولات آببر، در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان شورا برگزار شد.
سید هادی خاضعی در ابتدای جلسه گزارشی جامع از آخرین وضعیت منابع آبی، پروژههای عمرانی در دست اجرا و روند پیشرفت مصوبات جلسه پیشین ارائه داد و بر لزوم جلوگیری از کشت برنج در اراضی تحت پوشش چاههای مجاز، ممانعت از انتقال غیرمجاز آب به خارج از محدوده چاهها و برداشتهای غیرمجاز از رودخانهها تاکید کرد و افزود: در راستای اجرای طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی، همکاری جدی و مستمر کلیه دستگاههای مرتبط در زمینه استفاده بهینه از منابع آبی ضروری است.
خاضعی همچنین به یکی از مصوبات مؤثر شورا، یعنی تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرائم و تخلفات منابع آبی در مراجع قضایی اشاره کرد و گفت: با تشکیل این شعبه، رسیدگی به پروندههای مرتبط با تخلفات منابع آب سرعت و بازدارندگی بیشتری یافته است.
مدیر اداره منابع آب کهگیلویه در تشریح اقدامات انجامشده در سال آبی جاری، اعلام کرد: تعداد ۱۶ حلقه چاه غیرمجاز مسلوبالمنفعه شده و همچنین ۶۰ دستگاه کنتور هوشمند حجمی بر روی چاههای کشاورزی خریداری و نصب شده است.
وی با توجه به آغاز فصل کشتهای پاییزه و زمستانه و استمرار خشکسالیها، خاضعی بر لزوم اجرای دقیق الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی تاکید کرد و گفت: کشاورزان گرامی باید نسبت به کشت محصولات کمآببر اقدام نمایند و اداره جهاد کشاورزی موظف است مطابق قانون، اطلاعرسانی و راهنماییهای لازم را به بهرهبرداران ارائه دهد.
خاضعی در پایان با هشدار قاطع به متخلفان، تصریح کرد: چنانچه مدیریت مناسبی در زمینه کشتهای پاییزه اعمال شود، فشار کمتری بر دستگاههای اجرایی و نظارتی وارد خواهد شد. وی یادآور شد: اداره منابع آب در برابر تخلفات آبی هیچگونه اغماضی نخواهد داشت و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.
خاضعی از کشاورزان شهرستان تقاضا کرد که از آمادهسازی اراضی برای کشت محصولات آببر نظیر هندوانه خودداری کرده و اراضی خود را منطبق با الگوی اعلامی جهاد کشاورزی کشت نمایند.