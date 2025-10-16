به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ، بر اساس اعلام شرکت واحد ، مهمانان رویداد سینمایی یادشده می‌توانند با حضور در مکان‌های مشخص‌شده در مناطق مختلف تهران، از وسایل حمل‌ونقل عمومی رایگان برای تردد به پردیس سینمایی «ایران‌مال» (خانه جشنواره) استفاده کنند.

‌

مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده، مهمانان جشنواره می‌توانند طی روز‌های برگزاری، در ساعت‌های ۹:۳۰ و ۱۴:۰۰ با حضور در نقاط زیر، از وسایل حمل‌ونقل عمومی پیش‌بینی‌شده برای حرکت به سمت پردیس سینمایی «ایران‌مال» بهره‌مند شوند:

‌

پایانه کاوه (خیابان انقلاب) - میادین ونک و هفت‌حوض- پایانه صادقیه-پایانه رسالت-میدان هفت‌تیر، ابتدای خیابان کریم‌خان به سمت میدان حضرت ولی‌عصر (عج) -ایستگاه مترو شهران-ایستگاه مترو شهید صدر

‌

همچنین برای رفاه حال مهمانان جشنواره، در پایان هر روز و در ساعت ۲۲:۳۰ تا ۲۲:۴۵، وسایل حمل‌ونقل رایگان به سمت پایانه‌های «انقلاب»، «هفت‌حوض» و «میدان ونک» در نظر گرفته شده است.

‌

این خدمات از روز آغازین جشنواره (یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴) تا پنجشنبه اول آبان ۱۴۰۴ ارائه می‌شود و روز برگزاری اختتامیه (جمعه ۲ آبان ۱۴۰۴) را شامل نمی‌شود.

‌

چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار خواهد شد.