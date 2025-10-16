به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با کار اطلاعاتی از تردد نفتکش حامل سوخت قاچاق در محور‌های خروجی استان یزد مطلع شدند.

وی ادامه داد: تیم گشت ماموران پلیس امنیت اقتصادی، تریلی را مشاهده و متوقف کرده که در بازرسی‌های انجام شده ۳۲ هزار و ۹۷۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف و یک متهم نیز دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان یزد خاطرنشان کرد: متهم که قصد انتقال محموله سوختی به صورت قاچاق به جنوب کشور را داشت به مقامات قانونی معرفی و گاز مایع قاچاق تحویل شرکت نفت استان یزد شد.