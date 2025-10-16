رئیس پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی گفت: معرفی افراد موفق و الگو‌های پارالمپیکی، انگیزه‌ای برای سایر افراد دارای معلولیت ایجاد می‌کند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فریبا محمدی، رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی با اشاره به تشکیل ستاد عالی هفته ملی پارالمپیک در کمیته ملی پارالمپیک، اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه داشتند رسالت خود را در حوزه ورزش افراد دارای معلولیت انجام دهند و پژوهشگاه تربیت بدنی به نمایندگی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مأموریت یافت وظایف خود را در این حوزه انجام دهد.

وی گفت: هدف اصلی ما آشنا کردن دانشگاهیان و پژوهشگران با ارزش‌های جنبش پارالمپیک و نحوه شکل‌گیری این جنبش در دنیا و به ویژه در ایران است. حضور جانبازان عزیز جنگ تحمیلی در ورزش معلولین باعث شد جنبش پارالمپیک در کشور رنگ و بوی خاصی پیدا کند و توسعه ورزش معلولین از اینجا شروع شد.

محمدی با بیان اینکه معرفی افراد موفق و الگو‌های پارالمپیکی، انگیزه‌ای برای سایر افراد دارای معلولیت ایجاد می‌کند، افزود: یکی از نمونه‌های موفق زهرا نعمتی است، اولین مدال‌آور طلای پارالمپیک ایران و سرمربی فعلی تیم ملی پاراتیراندازی با کمان، که با حضور در این مسیر، ورزشکاران خود را به مراکز سنجش و ارزیابی پژوهشگاه معرفی کرده است.

رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی در ادامه به فرآیند استعدادیابی افراد دارای معلولیت اشاره کرد و گفت: فرایند رشد بلندمدت ورزشکار (LTAD) در ورزش معلولین شامل آگاهی‌بخشی اولیه به فرد و خانواده و سپس جذب و رشد ورزشکار در مسابقات و فضای حرفه‌ای است که با حمایت دانشگاهیان و هیئت‌های ورزشی تحقق می‌یابد.

محمدی افزود: این نشست بخشی از برنامه‌های پژوهشگاه در هفته ملی پارالمپیک بود و با هدف تبیین جایگاه علمی، فرهنگی و تاریخی جنبش پارالمپیک و معرفی مسیر رشد و موفقیت ورزشکاران معلول برگزار شد.