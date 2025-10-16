به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: اتحاد پایههای مستحکم برای نظام جمهوری اسلامی است.
سعید اوحدی در آئین اختتامیه دومین همایش سراسری مسئولان دفاتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران که در سالن همایشهای هتل شاهد قم برگزار شد، اظهار کرد: این همایش با اهداف متعدد و ارزشمندی برگزار شده است.
وی با اشاره به اینکه امروز یک ماموریت به عنوان امانت بر دوش ماست، مطرح کرد: باید با آسیبشناسی اتفاقات گذشته به دنبال این باشیم که ماموریت خود را به بهترین شکل به پایان برسانیم.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه باید شرایط روز جامعه را بشناسیم، عنوان کرد: در این همایش دنبال این هستیم که با تمام موانع و مشکلات موجود به راهکارهای عملیاتی عبور از این موانع دست پیدا کنیم.
اوحدی با بیان اینکه باید نسبت به تهدیدهای موجود خود را تجهیز کنیم، تصریح کرد: باید برنامهریزی مناسبی صورت بگیرد و در آن مشخص شود که از چه مسیری، در چه مدت زمانی و با چه ابزاری میتوانیم به مقصود نهایی خود برسیم.
وی با اشاره به اینکه بالاترین میزان احادیث و روایات در موضوع مشورت است، یادآور شد: مشورت در جمعی که همه اهل تدبیر هستند قطعا میتواند منشا برکت و اتفاقات بزرگ شود.
معاون رییسجمهور با بیان اینکه امروز ماموریت ما سختتر از دیروز است، گفت: در کنار مشورت گرفتن، انسان باید انتقادپذیر باشد زیرا که بستر مشورت گرفتن، انتقاد است.
وی با اشاره به اینکه در ابتدای فعالیت در بنیاد شهید با زیان انباشته ۴۷ همتی مواجه بودیم، اظهار کرد: امروز و پس از گذشت کمتر از دو سال بانک دی تنها بانک خصوصی است که اضافه برداشت آن از بانک مرکزی صفر شده است.
اوحدی با بیان اینکه امروز حدود ۲۰ همت از زیان انباشته که داشتیم، تعدیل شده است، مطرح کرد: تلاش داریم به سمتی حرکت کنیم که علاوه بر جبران این زیان، افزایش سرمایه نیز داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه در هیچ دورهای از تاریخ، شرایط اقتصادی مانند امروز حاکم نبوده است، عنوان کرد: با تمام این مشکلات مقام معظم رهبری میفرمایند اگر اراده کنیم میشود کار انجام داد.
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه وضعیت معیشتی آثاری دارد که برای خانواده شهدا میتواند شدیدتر از دیگران نیز باشد، خاطرنشان کرد: امسال معیشت خانوادههای ایثارگران افزایش صد در صدی داشته است ولی بازهم اعتقاد ما بر این است که این مبلغ نیز مکفی و جوابگو نیست.
وی با اشاره به اینکه اگر خدمترسانی به درستی انجام شود، کار فرهنگی است، تصریح کرد: با تلاشهای صورت گرفته خوشبختانه توانستیم دهکبندی جامعه ایثارگران را حذف کنیم.
اوحدی با بیان اینکه بحث خودروی جانبازان به مدت دو سال در قانون بودجه وجود داشت ولی حتی یک پیچ خودرو وارد کشور نشد، یادآور شد: در سال ۱۴۰۴ با پیگیریهای انجام شده توانستیم ثبت سفارش برای حدود ۲۰ هزار خودرو انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه امروز در شرایط ویژه و حساسی قرار داریم، گفت: دشمن امروز به دنبال ایجاد دو قطبی در جامعه است و در این راستا تمام توان خود رابه خدمت گرفته است.
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه کرد: تاسیسات هستهای بهانه بود و دشمن به خیال خام خود تصور میکرد که اگر اسطورههای نظامی ما را به شهادت برساند، کار جمهوری اسلامی تمام است.
وی با بیان اینکه باید به عزتی که خداوند به این کشور و مردم داده است، افتخار کنیم، اظهار کرد: دشمن به دنبال تخریب و بمباران بود ولی نتیجه آن یکپارچگی مردم بود که مقام معظم رهبری نیز بر حفظ این اتحاد تاکید دارند.
اوحدی با اشاره به اینکه نتیجه این اتحاد پایههای مستحکم برای نظام جمهوری اسلامی است، مطرح کرد: جامعه ایثارگری هسته مرکزی نظام جمهوری اسلامی است و دشمن تمرکز ویژهای برای ایجاد فتنه در بین این قشر از جامعه دارد.
وی با بیان اینکه امروز اعتقاد داریم که کار فرهنگی اصل کار بنیاد شهید است، عنوان کرد: در این مسیر باید از ظرفیتهای مختلف بهرهمند شویم.
در حاشیه این همایش نیز آئین تجلیل از حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن رحیمیان و حجت الاسلام والمسلمین یوسفعلی شکری نمایندگان سابق ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.