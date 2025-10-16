معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با صدور اطلاعیه‌ای، زمان آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و مراحل ثبت‌نام دانشجویان جدیدالورود را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس این اطلاعیه، فرآیند ثبت‌نام مجازی دانشجویان جدیدالورود از روز شنبه ۲۶ مهرماه آغاز می‌شود و تا سه‌شنبه ۲۹ مهرماه ادامه دارد.

یادآور می‌شود که در اطلاعیه پیشین معاونت آموزشی دانشگاه، مدارک موردنیاز جهت ثبت‌نام دانشجویان جدیدالورود، نحوه بارگذاری مدارک در سامانه آموزشی و سایر جزئیات مرتبط نیز به‌طور کامل تشریح شده است.

انتخاب واحد گروهی برای دانشجویان جدید، روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه انجام و سال تحصیلی به طور رسمی از روز شنبه سوم آبان‌ماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

تحویل حضوری مدارک ثبت‌نامی دانشجویان جدید نیز از شنبه سوم آبان‌ماه تا چهارشنبه هفتم آبان‌ماه ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده است. این دانشجویان طبق زمان‌بندی اعلام شده می‌توانند با مراجعه به واحد آموزشی دانشکده خود، نسبت به تحویل مدارک اقدام نمایند.

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از تمامی دانشجویان جدیدالورود درخواست کرده است در زمان‌های اعلام‌شده نسبت به تکمیل فرآیند ثبت‌نام و حضور به‌موقع در کلاس‌ها اقدام کنند.

کارشناسان در واحد‌های آموزشی دانشکده‌ها پاسخگوی سوالات دانشجویان نو ورود هستند.