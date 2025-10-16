دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک گفت: توسعه ورزش جانبازان و توان‌یابان نه‌تنها به قهرمانی منجر می‌شود، بلکه به ارتقای سلامت، نشاط و آگاهی جامعه کمک می‌کند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حمید علی‌صمیمی، دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک در نشست تخصصی «از ایثار تا افتخار؛ مسیر شکل‌گیری و شکوفایی جنبش پارالمپیک در جمهوری اسلامی ایران» که به میزبانی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی برگزار شد، با تبریک هفته ملی پارالمپیک و روز جهانی عصای سفید، بر ضرورت توجه علمی و فرهنگی به ورزش افراد دارای معلولیت تأکید کرد.

وی با اشاره به آمار رسمی معلولیت در کشور، گفت: بر اساس اعلام سازمان بهزیستی، حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور دارای نوعی معلولیت هستند و اگر خانواده‌های آنها را نیز در نظر بگیریم، بیش از ۲۰ میلیون نفر به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع توان‌یابی درگیرند.

صمیمی با مرور پیشینه تاریخی ورزش جانبازان و توان‌یابان در کشور، افزود: ورزش معلولان از سال ۱۳۵۹ با تشکیل فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین آغاز شد و پس از جنگ تحمیلی، با حضور جانبازان سرافراز، مسیر توسعه ورزش قهرمانی در میان آنان شکل گرفت. در دهه‌های ۶۰ و ۷۰، این ورزشکاران با همت و پشتکار خود موفقیت‌های چشمگیری رقم زدند و امروز الگوی نسل‌های جدید هستند.

دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک با تأکید بر ضرورت علاقه‌مندی واقعی و دانش‌محور به این حوزه، گفت: فعالیت در عرصه ورزش توان‌یابان نه از سر ترحم و نه صرفاً برای ثواب، بلکه نیازمند انگیزه قلبی، دانش تخصصی و مدیریت هدفمند است. ورزشکاران این حوزه برای رسیدن به قهرمانی نیازمند حمایت مستمر، تجهیزات مناسب و برنامه‌ریزی منسجم هستند.

وی با اشاره به نقش خانواده‌ها و جامعه در توسعه این جنبش، افزود: آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها و فراهم‌کردن زمینه ورزش در خانه، مدارس، روستا‌ها و شهر‌ها نخستین گام در گسترش ورزش معلولان است. هم‌اکنون حدود ۱۸۰۰ مدرسه استثنایی با بیش از ۸۲ هزار دانش‌آموز دارای معلولیت در کشور فعالیت می‌کنند که نیازمند مربیان متخصص و آموزش‌دیده‌اند.

صمیمی درباره استقلال کمیته ملی پارالمپیک، گفت: پس از سال‌ها تلاش، کمیته ملی پارالمپیک در سال ۱۳۹۵ به‌طور رسمی مستقل شد تا تمرکز خود را بر توسعه ورزش قهرمانی و ارتقای زیرساخت‌ها معطوف کند. با این حال، سهم ورزش توان‌یابان در بودجه کشور همچنان اندک است و برای گسترش آن باید همکاری میان نهاد‌های مختلف افزایش یابد.

دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک با اشاره به افتخارات بین‌المللی ورزشکاران پارالمپیکی ایران از جمله، ساره جوانمردی، زهرا نعمتی و هادی رضایی، افزود: این چهره‌ها نماد انگیزه و امید در جامعه هستند و می‌توانند الهام‌بخش میلیون‌ها نفر باشند. دانشگاه‌ها و استادان علوم ورزشی نیز می‌توانند با همکاری کمیته و فدراسیون‌ها، پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌های خود را در حوزه ورزش معلولان متمرکز کنند تا علم و عمل در این عرصه به هم پیوند بخورند.

وی گفت: جنبش پارالمپیک سه هدف مهم را دنبال می‌کند؛ تجلیل از گروه‌های خاص جامعه، ایجاد سهم اجتماعی برای افراد دارای معلولیت، و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به توانمندی‌های آنان. تحقق این اهداف نیازمند هم‌افزایی میان نهاد‌های دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد، مدارس، دانشگاه‌ها و خانواده‌هاست.

صمیمی با تأکید بر اهمیت توسعه ورزش همگانی و محلی، افزود: باید فرصت فعالیت ورزشی برای توان‌یابان در همه مکان‌ها از خانه تا مدارس و فضا‌های شهری فراهم شود. بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌ها، داوطلبان و نهاد‌های محلی می‌تواند زمینه‌ساز نشاط اجتماعی، استعداد‌یابی و حضور موفق توان‌یابان در سطح ملی و بین‌المللی باشد.