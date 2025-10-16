پخش زنده
امروز: -
اعزام دانشجویان هرمزگانی به اردوهای راهیان نور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، فرمانده بسیج دانشجویی هرمزگان گفت: در این کاروان ۴۲ نفر از دانشجویان دختر از هرمزگان به مناطق جنگی غرب و شمال غرب کشور اعزام شدند.
عارف رئوفی افزود: هفته آینده نیز ۴۲ نفر از دانشجویان پسر از دانشگاههای سراسر هرمزگان به این اردوها اعزام میشوند.
وی گفت: دانشجویان در مدت پنج یا شش روز سفر خود از مناطق جنگی سنندج، مریوان، یادمان شهدای والفجرچهار و دریاچه زریوار بازدید میکنند.
فرمانده بسیج دانشجویی هرمزگان پیش بینی کرد تا پایان سال دو هزار و ۵۰۰ نفر از دانشجویان به مناطق جنگی جنوب و شمال غرب کشور اعزام شوند.
بیشتر بخوانید؛ برگزاری یادواره شهدا در رودان
مسئول اردوهای راهیان نور سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: از ۲۹ مهر امسال اعزام دانش آموزان به مناطق جنگی جنوب کشور نیز آغاز میشود.
حسن ابراهیمی افزود: امسال ۱۳ هزار نفر از اقشار متلف مردم از جمله دانشجویان، دانش آموزان، کارگران و طلاب از هرمزگان به اردوی راهیان نور اعزام میشوند.
پارسال هزار و ۴۰۰ نفر از دانشجویان هرمزگان به اردوهای راهیان نور اعزام شدند.