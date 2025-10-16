پخش زنده
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر و نقره مشهد گفت: بررسی عیار واقعی طلای آبشده برای مردم عادی ممکن نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مرکز خراسان رضوی ،یوسف تقیزادگان گفت: آزمایشگاههای ما هنوز به حد استاندارد نرسیدهاند که بخواهیم طلای آبشده به مردم بدهیم. خرید و فروش طلای آبشده توسط مردم عادی و خارج کردن آن از چرخه، تولید را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: این طلای آبشده ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت داد و ستد و سپس به کارگاه برده و دوباره ذوب میشود تا مورد استفاده قرار گیرد و در همین زمان کوتاه عیار آن سنجیده میشود. اما مردم آن را نگه میدارند تا مثلاً ۶ ماه یا یک سال بعد بفروشند که در آن زمان باید مجدد ذوب شود و اگر ناخالصی داشته باشد، فرد متضرر میشود.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر و نقره مشهد گفت: طلای ساختهشده با فاکتور سربرگدار به مشتری ارائه میشود، اما طلای آبشده خارج از چرخه تولید با فاکتورهای بدون سربرگ معامله میشود و آن هم ملاک نیست.
تقیزادگان افزود: بارها و به شدت موضوع آگهیهای فروش طلا را پیگیری کردهایم و به پلیس فضای مجازی و نهادهای متولی نامه زدهایم و در صنف خودمان نیز موارد مشاهدهشده را پیگیری و تعهد گرفتهایم که این کارهای غیرقانونی انجام نشود.