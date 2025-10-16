پخش زنده
امروز: -
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی توسعه پروش شتر را راهی برای اشتغال و همچنین تامین بخشی از گوشت قرمز مورد نیاز کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدابراهیم حسننژاد معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیتهای کشور به ویژه در مناطق نیمه بیابانی برای پرورش شتر تصریح کرد: توسعه این روش دامداری علاوه بر اشتغالزایی میتواند سهم چشمگیری از نیاز کشور به گوشت قرمز را تامین کند.
در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از نیاز کشور به گشوت قرمز از طریق واردات تامین میشود و این در حالی است که نواحی بیابانی و نیمه بیابانی کشور از ظرفیت بالایی برای پرورش شتر برخوردار است.
در ایران حدود ۳۴.۶ میلیون هکتار نواحی بیابانی و نیمهبیابانی وجود دارد که از نظر تأمین خوراک و مساحت مورد نیاز برای پرورش شتر بسیار مناسب است و ظرفیت نگهداری صدها هزار نفر شتر بدون آسیب به مراتع را دارد. این درحالی است که جمعیت شترهای ایران حدود ۲۰۰ هزار نفر گزارش شده است.